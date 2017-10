Ortenau Zweimal Platz eins für die TVH-Mädels

Spannender verlief es beim Wettkampf der "LK 4", es waren am Schluss 0,5 Punkte, die dem Team von Haslach vor dem TuS Bräunlingen I den ersten Platz sicherte. Am Sprung, Stufenbarren und Schwebebalken musste das junge Team mit Lilly Tillack, Zoé Brohammer, Frieda Hildenbrand, Annika Bührer, Emily Wernet und Selina-Marie Moßmann noch Punkte abgeben, konnte aber am Boden seine ganze Stärke präsentieren und überzeugte mit Top-Leistungen. In der Einzelwertung erreichte Selina-Marie mit einer beachtlichen Punktzahl auch den ersten Platz.

Selina-Marie Moßmann: beachtliche Punktzahl

Für dieses Team gilt es, bis zum Finale kleinere Fehler in den Übungen auszugleichen, um sich die Chancen zum Titel zu erhalten. Als Kampfrichtrinnen waren Barbara Hildenbrand, Gonete Dervisholli und Christina Eisenmann im Einsatz, betreut wurden die Teams von Carla Ruf und Pia Brohammer.