(mat). Kreisliga B, Staffel 4: FC Ottenheim – SC Wallburg (Sonntag, 15 Uhr). Der Gastgeber ist Erster, punktgleich mit dem SV Grafenhausen. "Endlich geht es wieder los. Zwar verlief die Vorbereitung auf die Rückrunde alles andere als optimal, aber wir brennen natürlich auf den Start. Mit dem SC Wallburg kommt ein unangenehm zu spielender Gegner zu uns, aber wir spielen zu Hause und wollen den Platz an der Sonne unbedingt verteidigen und drei Punkte holen", sagt FCO-Trainer Thorsten Moser. B 4-Staffel: TGB Lahr – SF Kürzell (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste sind Dritter, die Partie beim Sechsten kommt einer ersten Standortbestimmung gleich. SF-Coach Amaar Tobia: "Die Vorbereitung war aufgrund von Verletzungen und Fastnacht nicht die beste. Wir haben derzeit fünf verletzte Stammspieler, trotzdem wollen wir gegen einen starken Gegner alles geben." B 4-Staffel: SV Heiligenzell – SV Grafenhausen (Sonntag, 15 Uhr). "Nach einer von Krankheiten und Verletzungen geplagten Vorbereitung ist es wichtig, in den ersten Spielen die notwendigen Punkte einzufahren und das Trainierte umzusetzen. Wir fahren mit dem notwendigen Respekt nach Heiligenzell, wollen jedoch drei Punkte mitnehmen", so SVG-Trainer Christian Bär. Kreisliga B, Staffel 3: FC Wolfach – SV Dörlinbach (Sonntag, 15 Uhr). Nach einem starken Beginn musste der SVD gegen Ende der Vorrunde immer mehr Federn lassen und hat sich vorerst aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Derzeit stehen die "49ers" auf Platz sechs. Wichtig ist ein guter Start, wenn sich die Dörlinbacher weiter verbessern wollen. B 3-Staffel: SG Schweighausen – SV Schapbach (Sonntag, 15 Uhr). Mit dem SV Schapbach reist der Tabellenzweite ins Schuttertal. Die SG hinkt ihren eigenen Ansprüchen doch weit hinterher und kann mit der Vorrunde eigentlich nicht zufrieden sein. Mit einem Erfolg gegen die starke Schapbacher Mannschaft würde man jedoch wieder einmal ordentlich Selbstvertrauen tanken.