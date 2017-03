Ortenau "Zwei wichtige Punkte hergeschenkt"

(seg). "Wir haben zwei wichtige Punkte hergeschenkt", konstatierte Helene Himmelsbach, die das Team gemeinsam mit Ralf Welle anstelle der verhinderten Catherine Delherm coachte.

Dabei erwischten die Gäste einen Auftakt nach Maß, gingen schnell mit vier Toren in Führung. Diese gab allerdings nicht die erhoffte Sicherheit, im Spiel nach vorne wurden die erkämpften Bälle leichtfertig wieder verloren. Dennoch reichte es zu einem hauchdünnen Vorsprung zur Pause.

Bis in die 38. Minute hielt die HSG-Führung (13:11), ehe wie schon so oft im zweiten Durchgang der Einbruch erfolgte und sich Fehler an Fehler reihte. Die Einheimischen zogen auf 20:15 davon – diese Hypothek war zu groß. Auch durch eine offensive Abwehr in der Schlussphase konnten die Gäste das Ruder nicht mehr herumreißen. HSG Ortenau Süd: Schönstein; Schwab, Kern 4, Erny, Hoffmann 2/1, Matthes 1, Betzler 3/2, Anuschewski 7, Foßler 3/1, Braun 1, Fimm. (tom). SG Schenkenzell/Schiltach – HSG Meißenheim/Nonnenweier 29:18 (14:8). Beim Meister steckte die Ried-HSG eine Niederlage ein, die um einige Treffer zu hoch ausfiel. "Schenkenzell hat gezeigt, dass sie eine Topmannschaft sind, die jeden Fehler bestraft. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten sie in einigen Situationen aber auch das entscheidende bisschen Glück", so Gästetrainer Thomas Bauert.