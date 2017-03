Ortenau Zwei DM-Titel für RSV-Ringer

Lauer musste im nordrhein-westfälischen Hückelhoven in der Klasse bis 34 Kilogramm Schwerstarbeit leisten, um nach fünf Siegen des Finale zu erreichen, in dem er auf Asis Isaev traf. Dabei zeigte er sich in bestechender Form und holte sich mit einem Schultersieg den ersehnten Titel.

Munz ging in Heddesheim (Nordbaden) in der Klasse bis 54 Kilogramm an den Start und gewann nach einem Freilos drei Kämpfe. Im Finale traf er auf Mathias Schondelmaier, der ebenfalls für Südbaden startete. In einem spannenden und hartumkämpften Finale behielt der junge RSV-Athlet die Oberhand und sorgte somit für den zweiten Titel an diesem Wochenende.

Der junge Elias Griesbaum konnte sich bei seiner ersten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft einen beachtlichen fünften Rang in der Klasse bis 63 Kilogramm sichern.