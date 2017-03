Ortenau Zuversicht bei Schutterwald ist groß

Zuletzt habe der Rhythmus ein wenig gefehlt, in Köndringen vergangene Woche außerdem die Lösungen, um den Gegner zu knacken. Schutterwald sei ein starker Kontrahent, wie nicht nur die jüngsten Spiele gezeigt hätten. Dennoch sei auch ein solcher Gegner schlagbar.

(tom). Südbadenliga: HTV Meißenheim – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr). Die Energie aus dem in Sinzheim gewonnenen Zähler wollen die Gastgeber (Platz elf, 15:25 Punkte) mit in das Duell gegen den Ligaprimus vom Bodensee (30:10) nehmen. "Meine im Training offen angesprochene Überzeugung, gegen Steißlingen etwas mitnehmen zu können, hat im ersten Moment das eine oder andere überraschte Gesicht nach sich gezogen. Aber ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass wir Steißlingen an einem guten Tag nicht nur fordern, sondern auch besiegen können", formuliert HTV-Trainer Frank Ehrhardt.

Formell stellt die Heimpartie die womöglich einfachste Aufgabe für den Riedverein dar. Zu verlieren hat die Ehrhardt-Truppe nichts, dass sie gegen die Steißlinger aber mithalten kann, bewies nicht zuletzt das Hinspiel. "Wir haben mit zwei Toren verloren, dabei lange gut ausgesehen, sind aber leider zu spät aufgewacht", ruft Ehrhardt in Erinnerung. Beim Blick auf das Klassement stehe der TuS beileibe nicht zu Unrecht an der Spitze, findet Meißenheims Trainer. Persönlich würde ihm die Reise nach Steißlingen kommende Runde zwar fehlen ("bin immer wieder gerne dort"). Er gönne es dem Team von Trainer Jonathan Stich allerdings überaus, ab Sommer in der Oberliga antreten zu können. "Sie sind in dieser Saison das konstanteste Team, hätten den Aufstieg nach all den Jahren auch verdient. Allerdings profitieren sie auch von der schwächelnden Konkurrenz", sagt Frank Ehrhardt im gleichen Zug.

Stärken der Gäste sind das überfallartige Tempospiel, die seit Jahren aufeinander eingespielte Truppe und Shooter Maurice Wildöer im halblinken Rückraum.

(lb). Südbadenliga: TuS Ottenheim – SG Muggensturm/Kuppenheim (Samstag, 20 Uhr). Ottenheim geht als klarer Außenseiter in das Spiel gegen den Tabellenvierten. Der schwächelte zuletzt und konnte nur einen Punkt aus den vergangenen drei Partien gewinnen. Die Gäste werden diesen Negativtrend in Ottenheim stoppen wollen, um zumindest den Relegationsplatz ergattern zu können. Daher sieht auch TuS-Trainer Daniel Hasemann nur wenig Chancen für sein Team, zumal sich die personelle Lage der Ried-Sieben eher noch verschlechtert hat. Lukas Bing und Marius Heitz kämpfen mit Erkältungen, Basti Thielecke konnte wegen Problemen am Fuß nicht trainieren. So bleibt Ottenheim nur die Hoffnung auf einen Ausrutscher der Gäste. "Wir haben nichts zu verlieren, vielleicht macht das unseren Kopf frei", sagt Hasemann, dessen Jungs in eigener Halle immer wieder überraschen konnten. "Wir werden alles raushauen, das sind wir unseren Fans und den Spielern schuldig, die am Saisonende aufhören."