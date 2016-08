Ortenau Zuschauer sehen in Kirnbach torreiche Partie

SC Orschweier – FV Dinglingen 3:1 (3:0). Die Gäste aus Dinglingen wehrten sich zunächst wacker, was fast eine halbe Stunde auch aufging. Doch dann kamen die ersten Fehler, und einer davon nutzte Kevin Mootz zur Führung. Nur zwei Minuten später bezwang Kalle Metzger per Kopf Dinglingens Keeper zum zweiten Male. Quasi zeitgleich mit dem Pausenpfiff fiel sogar noch das 3:0. In Durchgang zwei agierten die Hausherren dann zu verhalten und kassierten in Unterzahl den Anschlusstreffer. – Tore: 1:0 K. Mootz (29.), 2:0 und 3:0 K. Metzger (31. + 45.), 3:1 (66.)

SpVgg Schiltach – DJK Prinzbach 3:0 (2:0). Der SpVgg Schiltach merkte man deutlich an, dass sie dieses Heimspiel unbedingt gewinnen wollten, ja mussten. Und so legten sie alles was zur Verfügung stand in die Waagschale. Eminent wichtig war der Treffer zum 2:0 in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. – Tore: 1:0 E. Gürkan (35.), 2:0 D. Schmider (45.+2), 3:0 Pesare (85.).

SG Nonnen-/Allmannsweier – SC Kuhb-/Reichenbach 3:2 (2:0). Die Hausherren dominierten die gesamten ersten 45 Minuten und lagen durch den Barthelmess-Doppelpack zur Pause verdient vorne. Die bis dahin harmlosen Gäste konnten sich dann aber steigern und kamen innerhalb von zehn Minuten nach zwei Treffern wieder zurück. Nonnenweier zog das Tempo wieder an und schafften durch Rockel den Siegtreffer. – Tore: 1:0 und 2:0 Barthelmes 13. + 31.), 2:1 Seidel (59.), 2:2 Eble (68.), 3:2 Rockel (71.); Rot: Ziegler (59./FCN), Seidel (73./SCK/R).

FC Kirnbach – SV Mühlenbach 3:4 (1:3). Die Gäste nutzten die FCK-Fehler doppelt aus, ehe Daxkobler der Anschlusstreffer gelang. Doch Vollmer bestrafte mit dem 3:1 erneut einen Fehler der Hausherren. Fritschy schaffte erneut den Anschlußtreffer, doch nach Vollmer 4:2 konnte dann nicht mehr wettgemacht werden. – Tore: 0:1 Eisenmann (3.), 0:2 Ringwald (15.), 1:2 Daxkobler (19.), 1:3 Vollmer (35.), 2:3 Fritschy (52.), 2:4 Vollmer (64.), 3:4 Zampilli (80.).