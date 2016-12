Ortenau Zuschauer sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Die Zuschauer und angereisten Fans sahen einen spannenden Wettkampf mit einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen um die Podestplätze. Mit durchweg tollen Leistungen konnten die südbadischen Turner lange Zeit mithalten und bewiesen bis zum Schluss Durchhaltevermögen. Belohnt wurden die Anstrengungen von Ruben Hanke, Jonathan Engler, David Lang, Mike Günter und Tibor Mellert mit dem dritten Platz. Das Team landete nur knapp hinter dem FC Vikotria Hettingen und der schwäbischen Auswahl des KTV Hohenlohe.

Trainer und Athlet Tibor Mellert zog am Ende ein positives Saisonfazit: "Beim inzwischen vierten Mannschaftswettkampf in diesem Jahr haben wir uns erneut gesteigert und bewiesen, dass Herbolzheim, Altdorf und Ettenheim weiterhin wichtige Turnzentren in Baden sind. Unser großes Ziel bleibt das deutsche Turnfest im Juni 2017 in Berlin, auf das wir nach der Weihnachtspause kräftig hinarbeiten werden."