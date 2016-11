Ortenau Zuschauer kommen auf ihre Kosten

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde der OFV eiskalt erwischt. Pascal Sattelberger erzielte das 3:1. Der OFV stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch Marco Junker traf in der 52. Minute nur den Pfosten. Die Gäste spürten, dass der Sieg längst noch nicht in trockenen Tüchern war, wurden bissiger, pressten und ließen dem OFV nur noch wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Offenburg gab sich nicht auf und erzielte in der 82. Minute nach einer Flanke von Marco Junker den 2:3-Anschlusstreffer durch eine unhaltbare Volleyabnahme von Fabian Spiegler. Die Gäste starteten in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter. Philip Keller wurde im Strafraum durch Artur Baitenger zu Fall gebracht. Timo Schwenk verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:4-Endstand. Trainerstimmen: Thomas Leberer (SV Oberachern): "Ein hartes Stück Arbeit in einer taktisch und spieltechnisch guten Begegnung. Heute bin ich mal richtig zufrieden." Marc Lerandy (Offenburger FV): "Am Ende war es ein verdienter Sieg der Gäste, wir freuen uns auf das Rückspiel." Offenburger FV: Bergdorf; Junker, Feger M., Schlieter, Baitenger, Vollmer A., Beiser-Biegert, Anzaldi (85. Lawson), Petereit, Spiegler, Chrobok (63. Vollmer M.). SV Oberachern: Kleffer; Fritz, Gülsoy, Kopf (83. Noe), Walica, Schwenk, Armbruster, Sattelberger (76. Decherf), Dörflinger (68. Petric), Braun (88. Weisgerber) Keller. Tore: 0:1 Armbruster (17.), 0:2 Kopf (19.), 1:2 Vollmer A. (28.), 1:3 Sattelberger (48.), 2:3 Spiegler (82.), 2:4 Schwenk (94.). Schiedsrichter: Andreas Rinderknecht. Zuschauer: 504.