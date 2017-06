Ortenau Zuschauer erwartet Nervenkitzel pur

Eine internationale und zwei nationale Solo-Klassen werden am Sonntag 2. Juli, mit knapp 90 Teilnehmern an den Start gehen – es wird (je nach Wetter) ordentlich Staub aufgewirbelt. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde dem veranstaltenden MSC "Alemannorum" ein Prädikatslauf zur deutschen Meisterschaft in der Klasse MX 2 (125-250 Kubik) zugesprochen. Bereits am Samstag findet das 21. Jugend-Motocross als Wertungslauf zur Landesmeisterschaft von Baden-Württemberg statt.

Drei Klassen gehen hingegen sonntags in den 1480 Meter langen Rundkurs. Die Anlage ist für bis zu 40 Fahrer pro Klasse zugelassen, sodass 24 Teilnehmer in erster Reihe am Startgitter stehen werden. Der Massenstart ist stets ein spektakulärer Nervenkitzel, der in diesem Jahr aber noch getoppt wird. Eine "Holeshot-Prämierung" (Start-Sieg) gibt es in allen Rennen, was bedeutet, dass der Erste, der die Startgerade hoch in die erste Kurve geht, eine zusätzliche Prämierung erhält. Das soll die Fahrer zu spektakulären Starts animieren. Als Rennleiterteam agieren Jürgen Geiger und Hans-Peter Zehnle, 87 Fahrer sind für den Sonntag zum Start angemeldet.

In der Klasse eins werden zwei Wertungsläufe zur deutschen Meisterschaft ausgetragen, deren offizieller Titel "Motocross-Meisterschaft MX 2" lautet. Es ist das dritte Wertungsrennen zur Meisterschaft, 24 Starter haben ihre Nennung abgegeben. Als Favorit in der DM-Klasse gilt David von Zitzewitz aus Karlshof auf einer KTM. Der Kawasaki-Fahrer Marco Müller aus Gengenbach und für den MSC Schweighausen als Lokalmatador startend, hat durchaus Chancen, ebenfalls einen der drei Plätze auf dem Siegertreppchen zu erreichen.