Ortenau Zum ersten Mal stellt der TVI eine eigene Mannschaft

Mit dem viertbesten Ergebnis nach dem Vorkampf zog die Mannschaft der zwölf- und 13-jährigen jungen Damen ins Finale ein. Drei von vier Mannschaftsmitgliedern waren Indira Häußermann, Onja Busam und die amtierende badische Meisterin Marie Rosewich vom TV Ichenheim. Rosewich turnte einen guten Vorkampf und erzielte das höchste Ergebnis der Mannschaft. Onja Busam wuchs in ihrer Vorkampf-Kür über sich hinaus und lieferte den zweithöchsten Kürwert. "Alle vier Mädels riefen ihre Leistungen aus dem Vorkampf wieder genauso perfekt ab und konnten ihren vierten Platz erfolgreich verteidigen", so der TVI in einer Pressemitteilung.

In der Mannschaft der 14-15-Jährigen steuerten Jule Riehle und Sabrina Karotsch vom TV Ichenheim gute Ergebnisse zu einem vierten Platz nach dem Vorkampf bei. Wie auch schon in der jüngeren Mannschaft, konnten beide Sportlerinnen ihre Finalkür abrufen und einen wichtigen Teil dazu beitragen, den vierten Platz im Finale zu verteidigen. In beiden Altersklassen wurden die Medaillenränge unter Landesturnverbänden mit Bundes- und Olympiastützpunkten ausgeturnt.

Einen Tag zuvor fanden die deutschen Mannschaftsmeisterschaften statt. Erstmals in der Geschichte des Trampolinturnens in Ichenheim stellte der Verein eine eigene Mannschaft in der Altersklasse zwölf bis 13 Jahre. In diesem Team turnten Tamara Heilmann, Onja Busam, Marie Rosewich und die Gastturnerin vom ASV Wolfartsweier, Mara Kirrstetter.