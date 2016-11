Ortenau Zum Aufbäumen reicht es nicht mehr

(ps). Mehrere Komponenten waren letztendlich entscheidend über den Spielausgang: Verschleißerscheinungen, die den Auftritt der HGW-Akteure von Beginn an kennzeichneten; Keeper Patrick Herrmann, der vor allem im zweiten Spielabschnitt mit guten Paraden aufwartete. Und eine leichte Verunsicherung beim Tabellenführer aufgrund der vergangenen Ergebnisse der Gastgeber.

Aus der Pause kam das Gästeteam fast wie blockiert, vielleicht sogar ängstlich. Zehn Minuten blieb Kornwestheim ohne Treffer. Zwar gelangen über den siebten Feldspieler Überzahlsituationen, doch an Herrmann ging nichts vorbei. Und trotzdem entschied sich in dieser Phase das Pendel in Richtung des Favoriten auszuschlagen. Beim Stand von 11:13 verfehlten zwei Würfe der Einheimischen das leere Gästetor. Hofweier hatte die letzten Körner aufgebraucht und rieb sich an der starken Abwehr vollends auf. Der Tabellenführer konnte sich aus der kniffligen Situation befreien und den Auswärtssieg sichern.

Schon im Vorfeld der Partie musste HGW-Trainer Michael Bohn nach dem feststehenden Ausfall von Timo Spraul eine weitere Hiobsbotschaft verkraften: Torhüter Nebosja Nikolic hatte sich am Donnerstag im Training an der linken Hand den Ringfinger gebrochen, für ihn dürfte die Hinrunde gelaufen sein.