Ortenau Zu viele Spielabsagen beim Nachwuchs

Nicht unproblematisch waren auch die F-Jugend-Spieltage. Seit einigen Jahren sollen sie als reine Fairness-Veranstaltungen ausgerichtet werden, in deren Rahmen der Spaß an erster Stelle stehen soll. Wie Hermann ausführte, hielten sich einige Vereine nicht daran. "Ausrichtungen im Turniercharakter mit Halbfinale und Finale sind nicht gestattet", brachte er in Erinnerung. Die Klasseneinteilung 2017/18 wurde einhellig verabschiedet. Abgesehen von Einzelfällen, gab es keine Diskussionen. Auswirkungen zeigten sich für Bezirksliga und Kreisligen. Aus gewohnt vier Klassen wurden drei mit jeweils 14 Mannschaften gebildet. Die Endspiele im Bezirkspokal erlebten höchst unterschiedliche Resonanz. Zu den Juniorinnen kamen in Mahlberg 170, zu den Junioren in Zell 870 Besucher. Hier erwies sich der Einsatz von Pyrotechnik als Ärgernis, der sogar die Polizei auf den Plan rief. Verbandstrainer André Malinowski (Welschensteinach) referierte zur neuen Verbandsoffensive für Jugendfußball. Zu den Zielen zählt eine Stärkung der Region. Interessant war, dass Jugendspieler vom Nachwuchs- bis zum Seniorenbereich durchschnittlich bereits 14 Jahre im Verein sein können. Umso wichtiger sei, die Jugendlichen mit viel positiver Energie zu begleiten, um sie auch später noch einbinden zu können, so Malinowski. Mit Marianne Wörter, Werner Schuler (beide Zunsweier) und Hans-Jürgen Lehmann (Linx) wurden drei Jugendmitarbeiter für jeweils zehnjährige Tätigkeit geehrt.