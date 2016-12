Ortenau Zu viele Lücken im Abwehrverbund der SG

SG Gutach/Wolfach – TuS Oberhausen 26:30 (13:16). Am Samstag fuhr die erste Mannschaft der SG Gutach/Wolfach die zweite Niederlage in Folge ein. Gegen einen routinierten Gast aus Oberhausen waren zwar Chancen auf mehr vorhanden, doch eine hohe Fehlerquote in Abwehr und Angriff besiegelte die siebte Saisonniederlage und manövriert die SG wieder mitten hinein in den Abstiegskampf.