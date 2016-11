Ortenau Ziegler: "Wir haben ehrgeizige Ziele"

(mat/sey). SV Mühlenbach - SC Orschweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Kinzigtäler spielen als Aufsteiger eine starke Runde und belegen fast schon sensationell Rang drei. Mit einem Heimerfolg gegen den direkten Verfolger könnte der SVM die gute Platzierung festigen. Ein Zähler trennt beide Vereine, sodass die Gäste in der Tabelle vorbeiziehen könnten. SC Kuhbach/Reichenbach – FV Langenwinkel (Sonntag, 14.30 Uhr). Für die Hausherren geht es gegen den Tabellenersten. SC-Coach Benjamin Ziegler: "Wir freuen uns auf das Spiel gegen den Spitzenreiter. Wir sind alle motiviert und heiß und wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Langenwinkel ist mit Kippenheim das Maß aller Dinge, aber trotzdem wollen wir unser Spiel durchziehen. Wir haben ehrgeizige Ziele." DJK Prinzbach – SV Münch­weier (Sonntag, 14.30 Uhr). In Prinzbach wartet eine schwere Aufgabe auf das Team von Marco Spitzer: "Ich erhoffe mir einen guten Start in die Rückrunde. Zudem wollen wir uns für die Niederlage im Hinspiel revanchieren. Auf dem kleinen Kunstrasen ist alles möglich und wir wollen drei Punkte mitnehmen." Personell sieht es nicht gut aus. "Die Mannschaft stellt sich fast von allein auf", so Spitzer. FV Dinglingen – FSV Altdorf II (Sonntag, 14.30 Uhr). Während der FVD im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler benötigt, steht der FSV II im gesicherten Mittelfeld. Altdorfs Coach Steffen Fleig sagt: "Zum Ende des Jahres stehen für uns noch zwei schwere Auswärtsspiele auf dem Programm. Uns erwartet in Dinglingen eine unangenehme Partie auf einem kleinen Platz mit schwierigen Bodenverhältnissen. Zudem benötigt der Gegner dringend Punkte, um aus dem Keller rauszukommen. Wir wollen den Kampf annehmen und etwas Zählbares mitnehmen." SV Kippenheim – Spvgg Schiltach (Sonntag, 14.30 Uhr). Vielleicht tut der Heimatverein von Kippenheims Trainer Fabian Kaiser, der SC Kuhbach/Reichenbach, dem SVK einen kleinen Gefallen und knüpft dem FV Langenwinkel einen Punkt ab. Ein wenig richten sich die Blicke bei den Hausherren also auch nach Kuhbach. Doch zunächst einmal muss die Hausaufgabe gelöst werden. "Wir spielen zu Hause und wollen natürlich unbedingt gewinnen. Allerdings werden wir Schiltach nicht unterschätzen", so Fabian Kaiser. SV Berghaupten – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Sonntag, 14.30 Uhr). Rein von der Papierform her sind die Gäste (Tabellensechster) klarer Favorit. Allerdings ist die Aufgabe, in Berghaupten (14.) zu bestehen, keine einfache – das hat schon so manches Team gespürt. Für die SG gilt es, nach dem 2:7-Debakel am vergangenen Wochenende in Diersburg wieder in die Spur zu finden.