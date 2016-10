Ortenau Zeit, um verschiedene Szenarien zu testen

Die Serie vom 13:9 (26.) zum Pausenstand wirkte nicht nur wie eine Ansage, sondern war bereits vorentscheidend. Augenfällig war, dass sich Lahr nach der Pause nicht etwa ausruhte, sondern weiter durchzog. Sarah Jäkel rückte zwischen die Pfosten, entwickelte eine gewinnbringende Achse mit Laura Karl. Und auch Nadine Müller wusste mit vier Treffern am Kreis zu gefallen. "Wir konnten heute unter Wettkampfbedingungen verschiedene Alternativen testen, jede Spielerin konnte sich zeigen. Das Ergebnis muss man am Ende aufgrund der Rahmenbedingungen beim Gegner auch passend einzuschätzen verstehen", so Roll.

27:12 (38.), 38:13 (52.) und ein Endstand von 41:15 markierten die weiteren Stationen auf dem Weg zum Heimsieg gegen überforderte Gäste. TV Lahr: Himmelsbach, Jäkel; Bendrich 4, Karl 3, Schwendemann 3, Müller 4, Möller, Wansiedler 6, Frank 1, Beathalter, Kaufmann 11/3, Kern, Steinmetz 7/5, Wurth 2. SG Baden-Baden: Göhrig, Ladan; Zimmermann 5, Maschke 7/4, Raster, Imhoff 1, Assall, Kinz 1, Maurschat 1, Merkel, Mühle.