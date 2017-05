Ortenau Zehnminütige Auszeit wird bestraft

(uk). Die Partie im Rhein-Energie-Stadion war von der Hitze ebenso geprägt wie von der Ausgeglichenheit beider Mannschaften. Während Sand im vergangenen Jahr zu Beginn noch mit etwas Ehrfurcht wegen des neuen Umfelds zu kämpfen hatte, hielt die Mannschaft von SC-Trainer Richard Dura von Anfang an dagegen und ließ mit einer kompakten Defensive und einem sicheren Umschaltspiel den VfL kaum ins Spiel kommen. Sand störte sehr früh und lief über Jovana Damnjanovic und Laura Feiersinger gleich den ersten guten Angriff. Später verpassten Verena Aschauer (17.), Laura Feier­singer (45.) und Damnjanovic in der Nachspielzeit die mögliche Sander Führung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte Wolfsburg mehr Druck, fand aber keine Lücken. So musste eine Standardsituation herhalten. Caroline Hansen zog einen Eckball in den Sander Strafraum, Carina Schlüter zögerte einen Moment mit dem Herauslaufen und Pernille Harder köpfte das Leder vor Sands Torhüterin zum 1:0 in die Maschen (65.). Ein Ballverlust im linken Mittelfeld in der Vorwärtsbewegung führte zum zweiten VfL-Treffer. Der Ball kam über Sara Björk Gunnarsdottir zu Alexandra Popp, die von der Torauslinie in den Strafraum flankte. Erneut war Pernille Harder mit dem Kopf zur Stelle und köpfte den Ball zum 2:0 ein (75.). Zwei Minuten später überschlugen sich die Ereignisse: Nach einem vermeintlichen Foul an Laura Feiersinger erhielt Popp zuerst die Gelbe Karte, zeigte der gut leitenden Schiedsrichterin Ines Appelmann anschließend aber den Vogel und musste mit Rot vom Platz. Den Freistoß zirkelte Laura Vetterlein in den Wolfsburger Strafraum, die Abwehr klärte zu kurz und Cecilie Sandvej köpfte aus 30 Metern das Leder wieder in Richtung Fünfmeterraum. Dort bediente Nina Burger Mittelstürmerin Damn­janovic, die zunächst den Pfosten traf. Vom Rücken der VfL-Torfrau Schult senkte sich der Ball aber zum 1:2 ins Wolfsburger Tor (78.).

Sand mobilisierte nochmals die letzten Kräfte und Wolfsburg verzögerte in der Sander Hälfte an der Eckfahne immer wieder das Spiel. Nach einer Gelb-Roten Karte für Gunnarsdottir hatte Sand in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach einem langen Ball von Vetterlein und Kopfball-Weiterleitung von Damn­janovic durch Jana Vojtekova und den Nachschuss von Dominika Skorvankova noch zwei Chancen zum Ausgleich, den Almuth Schult verhinderte. "Unsere Leistung in der ersten Halbzeit stimmte. In der zweiten Hälfte sind wir für einen wenige Minuten andauernden Schwächeanfall bestraft worden", sagte Sands Trainer Richard Dura. Sein Kollege Ralf Kellermann, der sich nach dem neunten Titelgewinn auf den Posten des sportlichen Leiters zurückzieht, bescheinigte Sand eine "tolle Leistung". Während der Ortenauer Erstligist gestern bei der Rückkehr in Sand trotz Niederlage gefeiert wurde, musste der Pokalsieger aufgrund der sportlichen Situation bei den Bundesliga-Herren auf eine Ehrung in der Heimatstadt verzichten.