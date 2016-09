Ortenau Zehnle belegt die ersten drei Plätze

(jm). Spendierte Petrus den Vertretern des Dressurfachs am Samstag auf der Anlage in der Hexenmatt noch nahezu ideale Bedingungen, durften sich die Springreiter am Sonntag schon freuen, wenn der Regen ein wenig nachließ. Nichtsdestoweniger traten fast die meisten der gemeldeten Paare an, boten feinen Reitsport und trugen ihren Teil zu einer gelungenen Turnieratmosphäre bei. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins Lahr-Reichenbach nach dem Kraftakt, den Veranstaltungen mit rund 400 Nennungen organisatorisch und logistisch für den kleinen Verein bedeuten, letztlich zufrieden auf das Wochenende zurückblicken können.

Ihren sportlichen Anteil daran haben auch die Reiterinnen des RFV, die sich mit einer Reihe von Platzierungen in ihren Prüfungen behaupteten. Marie-Celine Meister ritt mit ihrem Constantin S in einer Punktespringprüfung der Klasse A ** auf den zweiten Platz hinter Martina Müller aus Trossingen. Jeweils vierte Plätze erkämpften sich Julia Fehrenbach auf Caretino in einer Springprüfung der Klasse A* und Leonie Matzat im Springreiterwettbewerb. In des Dressurreiterwettbewerben für den Nachwuchs konnten sich Ronja Balk, Louisa Leonhard, Vanessa Karl und Leonie Matzat mit guten Leistungen in Szene setzen.

Den Höhepunkt des Dressurtages, das Finale zur Ringmeisterschaft des Ortenauer Reiterrings, hat Tanja Danner-Lehmann von den Pferdefreunden Meißenheim auf Diego L für sich entschieden. Sie setzte sich in einer Dressurprüfung der Klasse L gegen Vivianne Thoma und Susanne Haar durch und siegte damit auch in der Gesamtwertung.