Ortenau "Zebradamen" erneut nicht zu stoppen

Die Verantwortlichen waren – von kleineren wetterbedingten Einschränkungen abgesehen – mit Organisation und Ablauf der "Mammutveranstaltung" (Jakob Biegert/HTV-Orgateam) zufrieden. Das Damen- und Herrenturnier bildete am Samstag und Sonntag einen der Höhepunkte. 40 Herren- und 20 Damenteams aus drei Nationen (Deutschland, Schweiz, Frankreich) starteten. Bei den Damen siegten – zum vierten Mal in Folge – die "Zebradamen" des TuS Ottenheim. Sie besiegten die aus dem Raum Karlsruhe gebildete SG "Bequem/Eingeklemmt" mit 14:7. Dritter wurde der TV Brombach, Vierter die "SG alles und viel".

Bei den Herren setzte sich in einem umkämpften Vergleich der HC Sonnenwende (Köln) gegen die SG "Bequem/Eingeklemmt" knapp mit 12:11 durch. Der Siegtreffer fiel erst fünf Sekunden vor Abpfiff. Dritter wurden die "Glasbier Rangers", auf dem vierten Rang sortierten sich die "White Sox" ein.

Bereits am Freitag stand das "Sie & Er"-Turnier auf dem Plan. In vier Gruppen traten 16 Herren- und 16 Damenteams als Kombination an. Die erste Hälfte bestritten die Damen, deren Ergebnis wurde übertragen in die von den Herren bestrittene zweite Hälfte. Aufgrund einsetzenden Regens im Lauf der Vorrunde wurden die weiteren Spiele im Siebenmeterwerfen fortgesetzt. Ab dem Viertelfinale wurde ein weiterer Versuch zu regulären Partien unternommen, den der Regen erneut zum Scheitern verurteilte. Es folgte wieder Siebenmeterwerfen. "Der Stimmung hat das keinen Abbruch getan. Einige Mannschaften sprachen angesichts von drei Jahren in Folge mittlerweile von schon traditionellen Regenschauern. Den Teilnehmerzahlen ist das aber glücklicherweise nicht abträglich", berichtete Jakob Biegert.