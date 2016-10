Ortenau "Wollen den Favoriten ärgern"

(mat/sey). FV Langenwinkel – SV Berghaupten (Sonntag, 15 Uhr). Der Gastgeber profitierte am vergangenen Spieltag vom Unentschieden des SV Kippenheim und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter. Langenwinkel will nun im Heimspiel nachlegen und den Druck aufrecht erhalten, zumal Berghaupten zuletzt einige Rückschläge hinnehmen musste. DJK Prinzbach – SC Kuhbach/Reichenbach (Samstag, 17 Uhr). "Nachdem wir zuletzt drei Spiele ohne Sieg waren, wollen wir in Prinzbach wieder Zählbares mit nach Hause nehmen. Wir pfeifen derzeit personell auf dem letzten Loch und haben viele angeschlagene Spieler. Die Aufgabe wird nicht einfach, aber wir freuen uns auf das Spiel", sagt SC-Coach Benjamin Ziegler. SV Münchweier – SV Kippenheim (Samstag, 16 Uhr). Zuletzt stolperte der SVK bei Neuling FSV Altdorf II, nun geht es erneut zu einem Aufsteiger. Ob die Elf von Fabian Kaiser aus dem vergangenen Wochenende gelernt hat? SVM-Trainer Marco Spitzer: "Es ist ein Derby und wir freuen uns darauf. Wir werden versuchen, den Favoriten zu ärgern und weiter Punkte zu sammeln." Einige Spieler sind angeschlagen, "aber wir werden eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen." SC Orschweier – FC Kirnbach (Sonntag, 15 Uhr). SCO-­ Coach Florian Ey: "Unsere Einstellung zuletzt war sehr gut, genau so wollen wir am Wochenende wieder auftreten. Die Gäste sind besser als es der momentane Tabellenplatz aussagt. Wir werden den Gegner nicht unterschätzen." FSV Altdorf II – SV Mühlenbach (Sonntag, 15 Uhr). "Durch den hart erkämpften Punktgewinn zuletzt gegen Kippenheim haben wir es geschafft, die Liga wieder etwas spannender zu machen. Mühlenbach spielt bisher eine gute Rolle und wird uns alles abverlangen", vermutet Altdorfs Trainer Steffen Fleig. FV Dinglingen – SV Steinach (Sonntag, 15 Uhr). Gegen den Vierten geht es für die Hausherren, die Gefahr laufen, noch weiter in den Niederungen der Tabelle zu verschwinden. Der Letzte Diersburg ist nur drei Zähler von den Dinglingern entfernt, die vor allem darauf aus sein sollten, die Heimspiele zu gewinnen – unabhängig davon, welchen Tabellenplatz der Gegner belegt.