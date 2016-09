Ortenau Wolfacher gleich mehrfach auf Podium

Auf der Strecke in Winnenden, die mit einem neu angelegtem Steinfeld als große Herausforderung aufwartete, bewies Leonard Hermes Nervenstärke und belegte dank sauberer Linie Platz drei. Kevin Kern und Noel Harter wurden Sechster und Neunter.

Mit einem 3. Platz in Steinweiler bewies Laura Kern, dass mit ihr nach verletzungsbedingter Unterbrechung wieder voll zu rechnen ist. Sie zeigte auch in Winnenden wieder gute Läufe.

Zweibeste Quali-Zeit

Nachdem er im Steinweiler Halbfinale in einem harten Zweikampf zu Fall gebracht worden war, zeigte Andre Kern nochmals die Zähne und wurde am Ende mit dem zweiten Platz bei den Masters belohnt, während die in Winnenden angetreten Ex-Profis die Wolfacher "Väterklasse" trotz großem Sportsgeist vom Podium verdrängten.

Robin ("Rakete") Bregger, der seine erste Saison in der Königsklasse Elite bestreitet, gab eine Kostprobe seines großen Könnens und brannte die zweitbeste Qualifikationszeit auf die schwierige Strecke in Steinweiler. Die Konkurrenz konnte ihn nur noch mit viel Mühe auf Platz vier einbremsen. In Winnenden belegte er nach einem Sturz im großen Finale einen hochverdienten 2. Platz.