Ortenau "Wohl der Pferde steht an erster Stelle"

(red/sl). Die badische Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter wird am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, in Meißenheim ausgetragen. Das Vielseitigkeitsreiten gilt als Königsdisziplin des Pferdesports, absolviert doch jeder Reiter mit einem einzigen Pferd eine Dressuraufgabe, einen Springparcours und eine Geländestrecke mit festen Hindernissen. Dabei wird in Meißenheim um den badischen Meistertitel in der Vielseitigkeit der Großpferde geritten, bei den Ponys geht es sogar um den süddeutschen Titel. Neben diesen Vielseitigkeitsprüfungen werden am Samstagnachmittag weitere Springprüfungen und am Sonntag noch breitensportliche Wettbewerbe ausgetragen. Los geht es am Samstag um 8 Uhr und am Sonntag um 8.30 Uhr mit Dressurprüfungen, um 11 Uhr folgen an beiden Tagen Springprüfungen, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr werden Geländeprüfungen ausgetragen. Pferdesportfreunde können sich so an beiden Tagen auf ein umfangreiches Programm auf dem Dressurplatz und Springplatz des ausrichtenden RRFV Meißenheim sowie im Gelände freuen. Sind doch mehr als 500 Startplatzreservierungen bei 300 Reiterinnen und Reitern eingegangen. Dabei wird es Prüfungen für die jüngsten Turnierreiter bis hin zur Springprüfung der Klasse L geben. In den Vielseitigkeitsprüfungen sind mehr als 150 Starts in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorgesehen.