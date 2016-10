Ortenau "Wir wollen unsere ersten Heimpunkte"

Hasemann hat bisher eine schwankende Leistungskurve der Hausherren beobachtet, doch der Heim-TuS wird nach drei Heimniederlagen zum Saisonauftakt alles für einen doppelten Punktgewinn in der Herbert-Adam-Halle geben und ist daher umso gefährlicher. Ottenheim will dagegen eine Defensive auf die Platte stellen, wie man sie vergangene Woche gezeigt hat. Hasemann bietet denselben Kader auf, der gegen Kenzingen überzeugen konnte. Hinter dem Einsatz von Maximilian Betzler, der mit Rückenproblemen kämpft, steht jedoch noch ein Fragezeichen. (tom). TV Oberkirch – HTV Meißenheim (heute, 20.30 Uhr). Der Weg von Aufsteiger Meißenheim führt heute Abend ins Renchtal, wo die Mannschaft von Trainer Frank Ehrhardt der nächste schwere Stein erwartet. Die Gastgeber haben sich – nach zuvor zwei Niederlagen – mit dem knappen Erfolg in Waldkirch wieder erholt, wollen gegen den Riedverein nachlegen. "Oberkirch stellt eine der erfahrensten Mannschaften in dieser Liga, die in der Endabrechnung um die oberen Plätze mitspielen wird", schätzt Ehrhardt den Gastgeber ein.

Gerade die mit Timo Roll, Tomislav Barberic, Spielertrainer Stephane Robin und Alex Fies besetzte Offensivabteilung kann sich sehen lassen. Auf die HTV-Abwehr wird daher eine Menge Arbeit zukommen. "Und mit der Verwertung unserer Chancen müssen wir effizienter umgehen", sagt Ehrhardt offen. Ein Beispiel aus dem jüngsten Heimspiel gegen Köndringen/Teningen II belegt das: Fünf von neun Siebenmetern wurden zwar verwandelt, vier aber eben auch nicht. "Da haben wir Steigerungsbedarf, am besten schon heute Abend", so Ehrhardt.

Kevin Fortin dürfte wieder zur Verfügung stehen, bei Mike Wilhelm, der sich gegen Köndringen am Knie verletzte, dürfte es dagegen nicht reichen.