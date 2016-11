Ortenau "Wir sind alle richtig heiß"

(tom). Die Gastgeberinnen haben ein Spiel weniger absolviert, belegen Rang zwei (16:0 Punkte). Die routinierten, kompakten Gäste kommen auf 18:0 Zähler, gewannen vergangene Runde beide Spiele gegen Lahr.

Aufgrund dominanter Spielweise stehen beide nicht zu Unrecht an der Spitze. Jetzt ist ein Punkt erreicht, den für den Moment besten Vertreter zu ermitteln. Die Gäste lassen in ihren Aussagen keine Zweifel am Anspruch aufkommen, die Punkte mitnehmen zu wollen. Den Anspruch eines Siegs stellt aber auch der TVL. "Wir wollen die Tabellenführung übernehmen. In erster Linie geht es darum, an unserem Angriffsspiel zu arbeiten, aber auch am Rückzugsverhalten mit entsprechender Laufbereitschaft. Muggensturm ist auf erste und zweite Phase ausgerichtet, wir müssen sie ins Positionsspiel zwingen", sagt Lahrs Trainer Gregor Roll.

Die SG-Qualität wird beispielsweise von Spielmacherin Kerstin Apel und Kreisakteurin Janine Koffler verkörpert. Zur Qualität der Begegnung am Samstag in der Rheintalhalle sagt Roll: "Das ist ein Spitzenspiel vor hoffentlich guter Kulisse. Innerhalb des Vereins und im Kader braucht man für diesen Vergleich niemanden zu motivieren. Wir sind alle richtig heiß auf das Spiel gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim."