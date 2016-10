Ortenau "Wir müssen den Kampf annehmen"

SV Mühlenbach – SC Kuhbach/Reichenbach (Sonntag, 15 Uhr). Aufsteiger Mühlenbach präsentiert sich bislang äußerst heimstark und will nun auch die Gäste ärgern. SC-Trainer Benjamin Ziegler betont: "Nach der jüngsten Niederlage gegen einen starken SV Kippenheim wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und dem Gegner unser Spiel aufdrücken." Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Andreas Bühler, Rasim Kastrati und Artur Schlotgauer. Spvgg Schiltach – SC Orsch­weier (Sonntag, 15 Uhr). Gästecoach Florian Ey: "Wir wollen unseren dritten Tabellenplatz natürlich gern verteidigen. Wir müssen den Kampf annehmen, konzentriert sein und die nötige Einstellung mit nach Schiltach bringen. Wenn uns das gelingt, bin ich äußerst optimistisch." FC Kirnbach – SV Münchweier (Sonntag, 15 Uhr). Beide Teams benötigen dringend Punkte, um im Abstiegskampf Boden gutzumachen. SVM-Coach Marco Spitzer: "Ich erwarte auf dem kleinen Kunstrasenplatz ein sehr schweres Auswärtsspiel. Wir wollen aber unbedingt etwas Zählbares mitnehmen. Allerdings sind derzeit einige Spieler krank. Aber ich bin sicher, dass wir am Sonntag eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen werden." SV Diersburg – FSV Altdorf II (Sonntag, 15 Uhr). "Das Spiel in Diersburg wird nicht einfach werden. Der SVD will unbedingt gewinnen, um sich in der Tabelle zu verbessern. Es wird sehr schwer auf dem kleinen Kunstrasenplatz, aber wir wollen unbedingt etwas mitnehmen", so FSV-Trainer Steffen Fleig. SV Kippenheim – DJK Prinzbach (Sonntag, 15 Uhr). Die Mannschaft von Trainer Fabian Kaiser strotzt derzeit nur so vor Selbstvertrauen. "Wir haben zuletzt in Kuhbach sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Dies wollen wir auch gegen Prinzbach. Es wird ein sehr schweres Spiel, aber wir wollen unseren guten Lauf beibehalten und einen weiteren Heimsieg feiern", so Kippenheims Coach. SG Nonnenweier/Allmannsweier – SSV Schwaibach (Sonntag, 15 Uhr). Die Hausherren haben einen Zähler mehr auf dem Konto, wollen die vergangene Klatsche in Langenwinkel vergessen machen. Die Gäste könnten die SG mit einem Sieg überflügeln und das Team von Sebastian Blum vor Probleme stellen. ASV Nordrach – FV Langenwinkel (Sonntag, 15 Uhr). Allein aufgrund der Tabellensituation, der FVL ist Zweiter, sind die Gäste Favorit. Abzuwarten bleibt, wie die Langenwinkeler, die Kippenheim weiter auf den Fersen bleiben wollen, mit den Bedingungen in Nordrach zurechtkommen.