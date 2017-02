Ortenau "Wir haben extrem wenig zugelassen"

Auch wenn die Chancenverwertung nach wie vor ein Lahrer Manko bleibt, waren die im ersten Abschnitt erzielten Treffer allesamt sehenswert herausgespielt. Nach dem Seitenwechsel fiel die Leistung der Gastgeber etwas ab. Stuttgart, für das es nach wie vor um den Klassenerhalt geht, musste mehr riskieren und aktiver werden. Das wurde durch konsequenteres Pressen erreicht, was auf Lahrer Seite bis zur 40. Minute Wirkung zeigte. Zwar erhöhten die Gastgeber auf 5:1, doch der VfB verkürzte gegen einen phasenweise wacklig wirkenden Kontrahenten auf 5:3. "Wir sind kurzzeitig zu sehr in Einzelaktionen verfallen, haben nicht mehr so taktisch durchdacht agiert wie noch in der ersten Hälfte", so Schultheiß.

Als der VfB ab der 50. Minute den Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Feld nahm, musste Lahr in der Defensive klug agieren. Die Zuschauer erlebten ein abwechslungsreiches Toreschießen, auf jeden Stuttgarter Treffer folgte umgehend die HCL-Antwort. "Gerade die erste Halbzeit war für die Zuschauer nochmals sehenswert, insgesamt haben wir das Erfolgserlebnis erreicht, was wir uns vorgenommen hatten", so Schultheiß. HC Lahr: Nicolai Eliseew; Christopher Rehm, Alexander Harter, Philipp Bross, Carsten Schultheiß, Christoph Hölzer, Thomas Schwarz, Dominik Jakober. Tore für Lahr: Rehm 2, Hölzer, Jakober, Schultheiß, Schwarz, Bross.