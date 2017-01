Ortenau "Wir haben die Pause genutzt"

Abseits des Hallenparketts wurden hingegen entscheidende Weichen für die neue Spielzeit 2017/18 gestellt. Wie Bauert unserer Zeitung mitteilte, wird er für eine weitere Spielzeit auf der Bank Platz nehmen. Die Entscheidung fiel nach einem Gespräch zwischen Bauert, den SG-Partnern und der Mannschaft in diesem Monat. "Es waren keine längeren Gespräche notwendig, alle Beteiligten sind sehr zufrieden und wollen weiterhin zusammenarbeiten", so Bauert. Auch sämtliche Kaderkräfte haben für ein weiteres Jahr ihre Zusage gegeben. Aus der eigenen A-Jugend rücken zudem Katrin Brunner und Laura Bensch auf. Darüber hinaus sieht sich die HSG nach weiteren Spielerinnen um, die den Kader noch etwas vergrößern und breiter gestalten sollen. Gesucht wird unter anderem eine Torfrau, da die HSG mit Katja Maurer lediglich über eine Stammkraft verfügt. (tom). Landesliga Nord, Damen: SG Ohlsbach/Elgersweier – SV Schutterzell (Samstag, 18 Uhr). Die Auftaktniederlage gegen Rastatt/Niederbühl war aus Sicht von Aufsteiger Schutterzell (Platz fünf/12:12 Punkte) bitter. Am Samstag wartet der Vergleich bei Abstiegskandidat Ohlsbach/Elgersweier (Platz elf/9:13). Die gastgebenden "ElGohls" haben zwar seit Ende November kein Pflichtspiel mehr bestritten, sodass etwas die Wettkampfpraxis fehlen könnte. Auf der anderen Seite wurden Blessuren auskuriert, der von Franz Sepp und Stephanie Räpple betreute SG-Kader hatte Zeit zur eingehenden Vorbereitung. Stichwort Kader: Die Gäste aus dem Ried konnten vergangene Woche wieder auf einen größeren Personalbestand zurückgreifen. Gegen Rastatt reichte es nicht für Punkte, nun aber soll in Ohlsbach möglichst Zählbares mitgenommen werden.