Ortenau "Wir agieren zu gehemmt"

Die zweiten 30 Minuten gestalteten sich in weiten Strecken wie die ersten. Die Gäste setzten auf die Tempokarte, fingen immer wieder Angriffe ab, um Gegenstöße zu laufen und erfolgreich abzuschließen. "Dem Rückstand sind wir hinterhergelaufen, wobei Laufbereitschaft und Tempo insgesamt gefehlt haben", so Baumann. Der Ruck, an eine Wende zu glauben, war ebenso nicht spürbar. "Die Mannschaft spielt ohne Selbstvertrauen, aber das hat alles seine Gründe", so Baumann nüchtern. 10:17 (34.) und 18:23 (49.) lauteten weitere Zwischenstände eines nie mehr ernsthaft gefährdeten Auswärtserfolgs.

Auf Ottenheimer Seite erreichte am Samstag keine Spielerin gegen einen schlicht besseren Kontrahenten ihre Normalform. Jochen Baumann: "Wir agieren zu gehemmt, ohne Durchschlagskraft, weil jede Spielerin ihr eigenes Kreuz mit sich herumträgt. Eine schwierige Situation, bei der es aus Fehlern endlich zu lernen gilt." TuS Ottenheim: C. Geppert, Joseph; Rheinberger, Makelko 5, V. Karkossa 3, Gehrlein 3, Gruber, Ganter 3, P. Karkossa 5/5, Hoppen 2, Schnak 1, Herrmann (n.e.), L. Geppert. SG Kappelwindeck: Federau, Ludwig; Hodapp 3, Droll 3, Manz 1, Friedrich, Aliu 1, Falk 12/6, Baier 7, Daul, Gerspach, Elies 1/1, Lorenz.