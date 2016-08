Ortenau "Willkommene, aber glückliche Zähler"

(tom). Die Begegnung im Mührigwald-Sportpark lief spektakulär ab. Nach acht Minuten folgte bereits die kalte Dusche, als Volker Springmann per Strafstoß zum 1:0 traf.

Die Gäste fanden nicht so schnell in die Partie, kamen nach 19 Minuten aber zum Ausgleich. Michael Röderer war ebenfalls per Strafstoß zum 1:1 erfolgreich. Kurios enstand der dritte Treffer: Stadelhofen stürmte zu viert in Richtung Gästetor, Max Wörner unterlief ein Fehlpass. Diesen nutzte Lahr zum Konter. Über links war Dimitri Holm auf und davon, vollendete zum 1:2 (35.). Dann folgte die "Hakan-Ilhan-Show": Der Lahrer Stürmer verfehlte zunächst knapp das SVS-Tor (41.). 120 Sekunden später ließ er einen Gegenspieler aussteigen und hob den Ball gefühlvoll zum 1:3 über Torhüter Gilles Meyer ins Netz (43.).

SV-Trainer Daniel Bistricky hatte genug vom Auftreten seiner Mannschaft, wechselte in der Halbzeit dreimal aus. Das griff, Springmann gab einen ersten Warnschuss ab (46.). Lahr verwaltete in den ersten Minuten die Führung, wurde dafür bestraft. "Vielleicht haben wir in Hälfte eins angesichts der hohen Temperaturen das Tempo etwas zu hoch gehalten", meinte Lahrs sportlicher Leiter Petro Müller später.