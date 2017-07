Ortenau Wilfried Pertschy Nachfolger von Josef Hodapp

Zudem wünschte sich Pertschy, dass für die Schiedsrichter des Bezirks Offenburg das Erreichen der Amateur-Oberliga nicht Endstation sei. Mit noch mehr Einsatzwillen, gesundem Ehrgeiz und Strebsamkeit müsse es möglich sein, mittelfristig auch die Regionalliga oder die dritte Liga in Angriff zu nehmen. Ein Vorbild sei die Seelbacherin Samira Bologna, die in der Runde 2016/17 Schiedsrichterin in der zweiten Frauen-Bundesliga und Assistentin in der Liga eins war.

Bezirksvorsitzender Manfred Müller verabschiedete sich in seiner Eigenschaft als "Chef" des Bezirks Offenburg, da er auf dem Bezirkstag sein Amt in jüngere Hände geben möchte (wir berichteten). Wilfried Pertschy nahm dies zum Anlass für ein großes Dankeschön. Verbands-Schiedsrichter-Obmann Manfred Schätzle aus Furtwangen ermöglichte den Schiedsrichtern einen interessanten Überblick über Auf- und Abstieg der Schiedsrichter von der Bundesliga bis zur Landesliga. Vorgestellt wurden auch noch die 17 Neulinge der beiden Lehrgänge.

Mit stehenden Ovationen wurden im Rahmen der Versammlung die Verdienste von Josef Hodapp gewürdigt. Er wurde zum Ehren-BSO gewählt. Er war Schiedsrichter seit 1963, davon 16 Jahre in der Amateur-Oberliga und DFB-Schiedsrichterassistent in der Bundesliga beim Fifa-Schiedsrichter Karl-Heinz Tritschler. Von 1972 bis 1999 war er stellvertretender Bezirks-Schiedsrichter-Obmann und von 1999 bis 2017 stand er an der Spitze der Schiedsrichtervereinigung Offenburg. Viele Ehrungen wurden ihm zuteil, darunter auch der DFB-Ehrenamtspreis, die DFB-Verdienstnadel und der Goldene Ehrenring der Vereinigung. In der 98-jährigen Geschichte des Bezirks Offenburg steht Hodapp auf der Ehrentafel nun ganz oben.

Da keine Anträge und Anfragen vorgelegt wurden, beendete der neue BSO Wilfried Pertschy die Versammlung nach etwas mehr als 120 Minuten – einer Spielzeit plus Verlängerung – mit der Einladung zur 99. Hauptversammlung am 22. Juni 2018 in der Festhalle in Kippenheim.

Bezirks-Schiedsrichter-Obmann ist Wilfried Pertschy (Freiburg). Mitglieder gesamt waren es am 30. Juni 2017 290, davon neun Ehrenmitglieder, 47 passive und 234 aktive. Bei 29 Abgängen gab es 17 Neulinge zu vermelden.

Schiedsrichter des Bezirks Offenburg leiteten in der vergangenen Runde 2016/17 3664 Seniorenspiele, zudem 460 Damenspiele und 2370 Jugendpartien (6494 Spiele insgesamt). Es gibt einen Schiedsrichteraustausch mit den Bezirken Baden-Baden, Freiburg, den Gruppen Freudenstadt, Horb, Rottweil und mit dem Unterelsass Lafa.