Ortenau Wilde Tänze in der Hanauerlandhalle

(ps). Der HGW war, auch wenn es simpel klingt, schlichtweg besser – als Mannschaft, aber überraschend auch in der Mehrzahl der individuellen Qualität. Beeindruckend waren zudem die geringe Fehlerquote und die hohe Effizienz beim Abschluss, allen voran von David Monschein. Und auch die Spieler des Abends waren aufseiten der Gäste zu finden. HGW-Keeper Patrick Herrmann stellte beide Torhüter der Gastgeber in den Schatten, er hielt vor allem in der ersten Spielhälfte seinen Vorderleuten den Rücken frei.

Dadurch war es möglich, die Anfangsphase unbeschadet zu überstehen und in der Folge der Partie den eigenen grün-weißen Stempel aufzudrücken. Auch Luca Barbon (zwölf Treffer) überzeugte, ob aus dem Spiel heraus oder vom Siebenmeterstrich. Aber diese Leistung über 60 Minuten war auch deshalb möglich, weil Hofweiers Neuzugang Marko Bures nicht nur den Platz von Barbon in der Defensive übernahm, sondern im weiteren Verlauf mit seinen sechs Treffern die Aufmerksamkeit der Willstätter Abwehrhünen auf sich zog.

Die ersten Minuten verliefen aus HGW-Sicht nicht zufriedenstellend, angesichts der großen Kulisse mussten sich die Akteure wohl erst einmal sammeln. Hofweiers Trainer Michael Bohn sagte später: "Nur Patrick Herrmann war es zu verdanken, dass wir nicht mit fünf Toren in Rückstand gerieten, sondern selbst mit 3:2 in Führung gehen konnten." In der neunten Minute musste Roman Einloth verletzt vom Feld, der HGW war fortan ohne Linkshänder. Doch Tim Stocker netzte gleich beim ersten Versuch von Rechtsaußen ein. In der 17. Minute die nächste Hiobsbotschaft für die Gäste: Timo Häß verhakte sich mit einem Abwehrspieler und musste ebenfalls passen. Doch die Gäste ließen sich auch davon nicht abbringen. Über 6:10 und 9:14 gelang dem HGW eine verdiente 15:11-Pausenführung.