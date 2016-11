Ortenau Wiedergutmachung bleibt aus

Gutach/Wolfach ging in Führung, doch die Hausherren drehten die Partie zum 3:1. Noch einmal gelang Frank Mangold, dem besten Torschützen in Reihen der SG, der 3:3 Ausgleich, ehe der TVT langsam davonzog. Beim Spielstand von 12:6 nach 14 Minuten sah es schon früh nach einer Klatsche aus. Doch die SG besann sich noch einmal auf ihre Kampfstärke und kam auf 13:10 heran. Zur Pause führte Triberg mit 18:15.

Statt aber weiter aufzuholen, verschliefen die Gäste die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel komplett. Binnen zehn Minuten stand es 29:19 und die Messe war für die Gäste gelesen. Während man vorne einige Akzente durch Frank Mangold, Roman Heizmann und Andreas Obergfell setzen konnte und Johannes Ludwig zu seinem ersten Einsatz bei den Aktiven kam, agierte man hinten blauäugig und viel zu nachlässig. Thomas Kuner erzielte diesmal zwar "nur" fünf Treffer, dafür ließ man Stefan Schmetzer nahezu ohne Gegenwehr schalten und walten und insgesamt 19 Treffer erzielen. So war am Ende nicht mal mehr Ergebniskosmetik drin und die SG-Reserve verlor zum zweiten Mal in Folge deutlich mit 43:34.

TV Triberg: Fleig 1, Arnold 7, Rißler 2, Maurer, Kürner 4, Schmetzer 19/4, Wallishauser 1, Kuner 5, Burkert 3. Remesal, Budnik, Mesa, Maier, Kohnen.