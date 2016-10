Ortenau Wieder entscheidet der letzte Kampf

Jedoch war die Stimmung gut, weil Spannung bis zur zehnten und letzten Begegnung angesagt war. Denn bis dahin führten die Hansjakobstädter mit 17:14, so dass es Felix Stiffel wieder einmal mehr richten musste. Unter lautstarker Anfeuerung der Fans steigerte er sich gegen Johannes Fischer von Wertung zu Wertung, so dass der 2:0 Punktsieg nach sechs Minuten in trockenen Tüchern war. Der Schlusspfiff ging dann im Jubel der rund hundert Zuschauer und seiner Mitstreiter unter.

Begonnen hatte alles im Leichtgewicht. Neuling Suleiman Hutak fürhte mit 13:12 Wertungen, bevor ihn Anton Schwarzkopf mit einem Überraschungsangriff schulterte. Keine Mühe hatte Igor Gavrilita mit Michael Schneider. Der Sieg brachte drei Punkte aufs KSV-Konto. Elias Merk verlor gegen Patrick Köhli auf Schulter. Ebenso musste sich Marcel Harter, der für den gesperrten Josf Kempf eingesetzt wurde, der technischen Überlegenheit von Lucian Vilcu beugen. Gegen Otto Schwarzkopf hatte der in guter Form antretende Jonathan Eble alles im Griff und siegte mit technischer Überlegenheit mit 4:0. Mit 7:12 ging es in die Pause, doch das war noch kein Grund zur Sorge um den Erfolg.

Die zwei Punkte, die der zuverlässige Vojtech Benedek gegen Simon Batt holte, wurden durch die 0:2 Niederlage von Timo Stiffel gegen Dimitrij Simagin wieder ausgeglichen. Ruhig und konzentriert hatte Viorel Ghita seinen technischen Überlegenheitssieg gegen Raphael Langenecker schon in der dritten Minute eingefahren. Vom Kampf von Mihai Ozarenschi gegen Tarec Knosp war der treue KSV-Fan Ernst Hodapp so begeistert, dass er gar über das "Feuerwerk an Griffen" des Haslachers restlos begeistert war. Dann kam der Schlusskampf, nach dem der 19:14 Erfolg des KSV dann feststand.