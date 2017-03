Ortenau "Wichtig war, dass wir mutig geblieben sind"

Die Gastgeberinnen kamen schwer ins Spiel. Dann aber setzte sich der TuS immer wieder über den Kreis (Nadine Makelko) oder über die Rückraum-Positionen (Stefanie Graf, Vanessa Hoppen, Saskia Gehrlein) in Szene. Lohn des zusätzlichen (Abwehr)-Einsatzes, bei dem auch die Körperspannung stimmte, war eine Serie über 11:7 (16.) und 15:10 (22.) bis zur vermeintlich komfortablen Pausenführung. "Gerade zu Beginn hatten wir unsere Probleme, haben dann aber unseren Weg ins Spiel gefunden. Die Zusammenarbeit untereinander auf dem Feld war wesentlich besser als in einigen der vergangenen Spiele", fand TuS-Spielerin Stefanie Graf.

Entschieden sollte aber noch längst nichts sein. Das Überzahlspiel wurde, wie die zweite Hälfte zeigen sollte, längst nicht optimal genutzt. Außerdem war der TuS nach dem Seitenwechsel anfänglich wohl schon bei der Siegesfeier. Innerhalb kürzester Zeit hatte die HSG einige leichte Fehler und Nachlässigkeiten genutzt, um mit neuem Schwung auf 23:21 (36.) zu verkürzen. "Wir haben den Wiederbeginn schlicht verpennt, Mannheim so wieder zurückgebracht", merkte Graf kritisch an. Der Mannheimer Druck nahm in dieser Phase zu, wenngleich auch die Gäste nicht fehlerfrei agierten. Sie leisteten sich einige voreilige Abschlüsse, was wiederum Ottenheim Möglichkeiten bot. "Wichtig war, dass wir weiter den Abschluss gesucht haben, mutig geblieben sind, nicht zurückgesteckt haben", attestierte Graf ihren Mannschaftskolleginnen Nervenstärke.

Knackpunkt war die Serie vom 26:24 (47.) zum 30:24 (52.), die den "Zebras" die zweite Luft verschaffte. Es blieb eng, da die HSG bis zum 32:29 (58.) nie aufsteckte. Doch der TuS tütete den Sieg ein, behielt nach "einem Spiel, in dem wir auf dem Platz füreinander dagewesen sind" (Stefanie Graf), die Oberhand. Zwischen zwei und vier Punkten aus den restlichen sechs Begegnungen sollten angesichts des aktuell kleinen TuS-Polsters zum sicheren wie vorzeitigen Oberliga-Klassenerhalt ausreichen. TuS Ottenheim: C. Geppert, Jospeh; Rheinberger, Makelko 7, Gehrlein 7, Gruber 3, Hoppen 7, Schnak 2, Herrmann, Graf 7/3, L. Geppert 1. HSG Mannheim: Gudenau, Grieser; Werner 6, Rakhmatova, Schlipf, Schalk 1, Fink 6, Little, Trummer 5/2, Titze 5/1, Kammerer 3, Edelmann 1, Vreden 3.