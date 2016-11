Ortenau "Wichtig, Kurve zu kriegen"

Zu Hause trumpfen die "Ze­bradamen" regelmäßig auf, zeigen Biss und viel Willen. Gleiches will man dem TuS-Kader in fremden Hallen nicht absprechen. Auffällig ist aber dennoch, dass im Vergleich einige Prozentpunkte fehlen, wie auch die unnötige Niederlage in Allensbach aufzeigte. "Auswärts lassen wir es zu sehr schleifen", sagt Trainer Jochen Baumann.

Unter dem Strich steht Platz vier (11:7 Punkte). Nun reist mit der SG Kappelwindeck/Steinbach (Platz acht/9:5) ein junger, hungriger Kontrahent an, der bereits drei Auswärtssiege auf dem Konto verbuchen konnte. Gegen die SG gab es aus Ottenheimer Sicht in der Vergangenheit schon mehrere heiße Duelle. Das mindert den Druck aufgrund der engen Tabellenkonstellation nicht. Kappelwindeck setzt, ähnlich wie Allensbach vergangene Woche, auf eine aggressive, offensive Deckung, eine intensive Laufleistung und ausgeprägtes Konterspiel. Das Team ist eingespielt, erhält aufgrund florierender Jugendarbeit immer wieder personelle Auffrischungen. Neuzugang Céline Baier, Jugendspielerin Fitore Aliu und Simone Falk sind aus Gästesicht tragende Säulen der SG-Offensive.

Baumann ist egal, wer als nächster Kontrahent kommt. "In unserer Situation ist wichtig, dass wir die Kurve kriegen, alles dafür tun, um gegen Kappelwindeck erfolgreich zu sein. In Allensbach war die Leistung inakzeptabel", sagt er. Der Coach baut darauf, dass die "Zebradamen" mehr auf dem Parkett investieren, "dieses leistungsmäßige Auf und Ab ist zäh für alle Beteiligten", ergänzt Baumann. Auch wenn die SG aufgrund der jüngsten Resultate und seinem Auftreten her "realistisch betrachtet besser ist als wir", müsse dieser Umstand laut Baumann für den eigenen Kader gleichzeitig Ansporn und Warnung sein.