Ortenau "Werden sehen, wo wir hingehören"

(tom). Jochen Baumann vom TuS-Trainerteam lacht angesichts der Konstellation leise: "Es ist schon kurios: Vergangene Saison sind beide Teams gemeinsam aufgestiegen. Jetzt belegen beide im Augenblick die beiden ersten Tabellenplätze."

Zahlenspiele und Momentaufnahmen einerseits, zum anderen will der gut und selbstbewusst aufspielende TuS aber auch beim TSV eine überzeugende Begegnung bieten. Dass die Hürde schwer zu nehmen ist, zeigen die Resultate des Kontrahenten. Bönnigheim siegte zuletzt glanzlos in Ottersweier, nahm dann aber Mannheim auswärts mit 14 Treffern auseinander. "Wir können mit breiter Brust in das Topspiel gehen", sagt TSV-Trainer Benjamin Koch.

Aus TuS-Sicht darf der Respekt vor Bönnigheim nicht den Glauben an die eigenen Stärken überdecken. "Vergangenes Jahr haben wir dort gut gespielt, am Ende dennoch verdient verloren. Der TSV war lange Zeit ganz oben zu finden, hat eine gute Kadermischung am Kreis, im Rückraum und auf den Außen. Es sollte keinen überraschen, wenn sie wieder ganz oben zu finden sein werden", verdeutlicht Jochen Baumann. "Nach der Bönnigheim-Partie werden wir besser sehen, wo wir aktuell hingehören."