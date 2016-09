Ortenau Werbung für den Ringsport

Damit lagen die Hausherren nach der Hälfte der Kämpfe mit 14:4 in Führung und die Entscheidung rückte näher. Patrick Neumaier, der im KSV-Team den Vorzug vor Fabian Hofer erhalten hatte, ließ gegen Alexander Müller in einem aktionsarmen Duell bei der 1:2-Punktniederlage nur einen Mannschaftspunkt für den VfK zu.

Luca Lauble triumphiert in der Schlüsselpartie

In der Schlüssel-Partie zwischen Luca Lauble (KSV) und Michael Wettlin legte der Hofstetter in der Anfangsphase den Grundstein zum späteren 4:0 Punktsieg. Der in die 86 kg Freistilklasse aufgerückte Florian Wöfle musste die technische Überlegenheit von Mario Eble beim 1:9 anerkennen. Gleichzeitig stand jedoch zu diesem Zeitpunkt ein sicheres Remis für die einheimische Megerle-Zehn schon fest. Den Deckel endgültig drauf machte dann Markus Neumaier.

Der nach seiner Rot-Sperre wieder ins Team zurückgekehrte Hofstetter ließ sich von Bernd Burger trotz dessen 1:0 Führung nicht beeindrucken, schlug zurück und ließ den Mühlenbacher mit 5:1 abblitzen. Der Schultersieg von VfK-Oldie Paul Vollmer über Michael Volk gestaltete die Niederlage lediglich etwas schöner. Während Hofstetten nach diesem Prestigeerfolg, es war der 23. in einem Pflichtkampf, den kommenden Aufgaben gelassen entgegenblicken kann, sieht sich der VfK langsam unter Zugzwang. Die Kämpfe im Einzelnen, Hofstetten zuerst genannt, 57 kg F: Nico Megerle – Alexandru Petcu 2:0 PS 7:3; 130 kg G: unbesetzt – Patrick Schwendemann 0:4 kampflos; 61 kg G: Michael Dold – unbesetzt 4:0 kampflos; 98 kg F: Dominic Volk – Tobias Neumaier 4:0 TÜS 15:0; 66 kg F: Marius Allgaier – Marco Neumaier 4:0 TÜS 16:0; 86 kg G: Patrick Neumaier – Alexander Müller 0:1 PN 1:2; 66 kg G: Luca Lauble – Michael Wettlin 2:0 PS 4:0; 86 kg F: Florian Wölfle – Mario Eble 0:3 PN 1:9; 75 kg F: Markus Neumaier – Bernd Burger 2:0 PS 5:1; 75 kg G: Michael Volk – Paul Vollmer 0:4 SN 0:12.