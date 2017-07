Ortenau Weltmeister Benedikt Höwedes zum Anfassen

Organisiert wurde das Fußballwochenende in Gelsenkirchen von den beiden Ruster Trainern Kai Bumann und Michael Wöhrle. Die sieben Jungkicker des SV Rust gehören der F-Jugend an. Gespielt wurde auf dem ungewohnten Kleinfeld im System vier plus eins. Allerdings war sportlich gesehen der Wurm drin und nach der Vorrunde bereits Schluss.