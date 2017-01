Ortenau "Weiterer Schritt nach vorne"

Angeführt von den starken Tobias Biegert (zwölf Tore) und Moritz Strosack (sechs) sowie einem gut aufgelegten Marvin Roche zwischen den Pfosten, zog die SG Ottenheim/Altenheim über 25:15 uneinholbar auf 28:17 (43.) davon. Schilling gab jedem seiner Akteure Spielanteile, teils auch auf ungewohnten Positionen. Die Gäste kamen so zu einigen sehenswerten Aktionen und betrieben Ergebniskosmetik. "Ich bin stolz auf die Leistung meiner Jungs, das Ergebnis geht in Ordnung. Hätten wir durchgezogen, wäre es am Ende sicherlich zweistellig geworden", so ein zufriedener Michael Schilling. SG Ottenheim/Altenheim: Roche 1, Klumpp, Biegert 12/3, Strosack 6, Herrmann 4, Kugler 4, Denz 3, Pappart 2, Pfliehinger 2, Schilling 2, Rudolf 1, Vetter.