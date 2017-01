Ortenau Weiter weiße Weste?

Der TV Ehingen steht mit 16:6 Punkten auf Rang drei und braucht unbedingt einen Sieg, wenn das Team die Chancen im Aufstiegskampf wahren möchte. Das Hinspiel entschieden die SG-Frauen überraschend deutlich mit 29:19. Allerdings werden die Karten am Sonntag neu gemischt und noch mal werden sich die Mädels des TV Ehingen nicht in dieser Weise überrennen lassen. Das bedeutet, dass die SG Schenkenzell/Schiltach hoch konzentriert zu Werke gehen muss, um etwas Zählbares mit in den Schwarzwald nehmen zu können.

Nach einer vierwöchigen Spielpause, die man im Lager der SG zur Regeneration nutzte. begann Anfang Januar die Vorbereitung für die intensive Rückserie. Ein Testspiel gegen den Südbadenligist Freudenstadt wurde gewonnen.

Verzichten muss die SG Schenkenzell/Schiltach gegen Ehingen auf Beate Fürst, die sich einer Fußoperation unterziehen musste, sowie auf Gina Wöhr, die mit der eigenen A-Jugend im Einsatz ist. Die SG-Mannschaft ist dennoch stark genug, um in Ehingen punkten zu können. Gelingt dieses Vorhaben, wäre das ein weiterer großer Schritt in Richtung Aufstieg. Die Begegnung am Sonntag wird in der Eugen-Schädler-Halle in Mühlhausen-Ehingen ausgetragen.