Ortenau Waslikowski lässt SVH jubeln

So dauerte es bis acht Minuten vor dem Halbzeitpfiff, ehe diese Überlegenheit für Gefahr vor dem Hausacher Tor sorgte. Kevin Kopf setzte sich auf der rechten Außenposition elegant durch, passte nach innen, aber Stephan Hemmler schoss das Leder aus 10 Metern freistehend Hausachs Keeper Raphael Kugel genau in die Arme. Auf der Gegenseite musste Tobias Kornmaier all seine Erfahrung in die Waagschale werfen, um noch reaktionsschnell per Fußabwehr einen fulminanten Freistoß von Timo Waslikowski zu entschärfen.

Nach dem Seitenwechsel das erwartete Anrennen des Favoriten und schon nach drei Minuten herrschte höchste Alarmstufe im Hausacher Strafraum. Andreas Zuska gewann das Duell gegen Pascal Armbruster auf der rechten Außenbahn, passte nach innen, wo Dominik Hesse rettete und die Gäste bei diesem Einsatz ein Handspiel reklamierten, der Unparteiische dies aber nicht so sah und weiterspielen ließ. In Minute 63 demonstrierte dann auch Raphael Kugel sein Können, als er einen Torschuss von Rico Frädrich von der Strafraumlinie mit glänzender Reaktion, zunichte machte und er auch im weiteren Verlauf des zweiten Abschnitts zu einem souveränen Rückhalt für seine Mannschaf monierte.

Den zweiten Hausacher Treffer hatte dann Dominik Hesse auf dem Fuß, als er nach Vorarbeit von Gürkan Balta und Marc Hengstler den Ball im Fünfmeterraum mit dem "falschen" Fuß erwischte und neben das Tor schoss. Schutterwald ließ aber nicht locker, versuchte immer wieder zumindest noch einen Punkt zu ergattern, doch mit dem Abschluss haperte es doch gewaltig und in den Schlussminuten half auch die herausgeholte berühmte Brechstange nichts mehr.

Und erneut war es dann Timo Waslikowski, der fünf Minuten vor dem Abpfiff mit einem Gewaltfreistoß an Tobias Kornmeier scheiterte, ehe dann Andreas Zuska in der Schlussminute in aussichtsreicher Position den Ball über das Hausacher Tor schoss, anschließend Schiedsrichter Matthias Brudek die Partie abpfiff und die Hausacher Mannschaft den Sieg dementsprechend feierte. SV Hausach: Kugel, Süme, Armbruster Philipp, Waslikowski, Hesse, Balta G. (90. Leukel), Esslinger, Hengstler (88. Franke), Feißt, Armbruster Pascal (53. Wille), Mayer (66. Mihic). FV Schutterwald: Kornmaier, Zehnle, Berger, Kopf, Frädrich (65. Sauer), Spende (80. Feißt), Dold, Zuska, Giedemann, Hemmler (86. Leidinger), Schneckenburger (65. Dautner). Tor: 1:0 Timo Waslikowski (3.). Schiedsrichter: Matthias Brudek (Karlsruhe). Zuschauer: 100.