Ortenau "Waren präsenter und haben mutig nach vorne gespielt"

Die Entscheidung fiel mit dem 3:0 durch Chrobok in der 72. Minute. Schlussmann Bouchetob schlug den Rückpass eines Abwehrspielers weg, schoss dabei aber den heranstürmenden Chrobok an, der den Ball zum 3:0 ablenkte. Trainerstimmen: Andreas Kocher (FC Astoria Walldorf): "Der Sieg des OFV ist auch in der Höhe verdient. Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen, zumal wir keine Einstellung fanden und viele Zweikämpfe verloren haben. Wir hätten heute noch weitere zwei Stunden spielen können und hätten vermutlich kein Tor erzielt." Kai Eble (Offenburger FV): "Der Schlüssel des Erfolgs war, dass wir präsenter waren und mutig nach vorne gespielt haben. Der Sieg ist absolut verdient, zumal wir bereits in der ersten Halbzeit aufgrund der guten Torchancen den Sack hätten vorzeitig zuschnüren können. Hervorheben möchte ich besonders die Abwehrleistung von Nico Schlieter und die außergewöhnliche Laufleistung von Marco Petereit." Offenburger FV: Bergdorf; Kahle, Lawson (57. Chrobok), Junker (70. Baitenger), Schlieter, Beiser-Biegert (67. Schätzle), Vollmer A., Anzaldi, Feger, Petereit, Tsolakis (75. Vollmer M.). FC Astoria Walldorf: Bouchetob; Raab, Stojcevski, Becker (Atsay), Kerber (46.Gouras), Geist, Weber (75.Azizi), Mohr, Etzold (64. Teufel), Blank, Edelmann. Tore: 1:0 Petereit (38.), 2:0 Beiser-Biegert (63.), 3:0 Chrobok (72.). Gelb-Rote Karte: Mohr (53./Walldorf). Schiedsrichter: Hafes Gerspacher (Heitersheim). Zuschauer: 312.