Ortenau "Waren nicht so präsent wie zuletzt"

(jn). Der FSV Hollenbach präsentierte sich wie erwartet robust und kampfstark, ließ sich vom Heimvorteil des Gastgebers nicht beeindrucken und ging mit offenem Visier in die Partie. Pech hatten die Hausherren, als ein Schuss von Adrian Vollmer am Querbalken landete. Doch der OFV zeigte sich fortan wacher, nach einer Flanke von Vollmer köpfte Dimitrios Tsolakis zur 1:0-Führung (31.) ein.

Die Gäste kamen mit breiter Brust aus der Halbzeitpause und drängten vehement auf den Ausgleich. Es war mächtig Dampf im Kessel, denn beide Teams schenkten sich nichts. Nachdem Jan Kahle in der 68. Minute seinen Gegenspieler im Strafraum an einem Kopfball durch Umklammern hinderte, entschied der Unparteiische auf Strafstoß – Julian Schiffmann traf zum 1:1-Ausgleich (68.). Die Gäste versuchten nachzulegen, doch der OFV konterte. Bei einem – aus Offenburger Sicht – Foul an Dimitrios Tsolakis blieb die Pfeife des Schiedsrichter stumm. Es blieb am Ende bei einem laut OFV-Coach Kai Eble "gerechten Unentschieden". Stimmen zum Spiel: Marcus Wenninger (Trainer FSV Hollenbach): "Aus unserer Sicht war es ein interessantes Auswärtsspiel. Wir haben auf drei Punkte gespielt, haben alles in die Waagschale geworfen. Aber unser Problem war die Chancenverwertung. Alles in allem gesehen war es ein gerechtes Unentschieden." Kai Eble (Trainer Offenburger FV): "Ich wusste, dass uns heute ein heißer Tanz erwartet. Wir waren nicht so präsent wie zuletzt, hatten haarsträubende Abspielfehler und Ballverluste und keiner meiner Spieler erreichte heute Normalform. Das war wohl dem Druck geschuldet. Der verletzungsbedingte Ausfall von Louis Beiser-Biegert, Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, und die Nachwirkungen der Grippeerkrankung von Marco Petereit wirkten sich besonders negativ auf unser Spiel aus. Hinzu kam, dass beide Mannschaften mit dem nur schwer bespielbaren Rasenplatz, der einem Rübenacker gleichkam, spielerisch große Schwierigkeiten hatten." Karl-Heinz Kuderer (Vorsitzender für den Bereich Verwaltung/Offenburger FV): "Der Rasenplatz im Karl-Heitz-Stadion war im heutigen Zustand nicht oberligatauglich." Offenburger FV: Bergdorf; Kahle, Schlieter, Baitenger (61. Lawson), M. Feger (46. Junker), Schätzle, Anzaldi (70. Chrobok), A. Vollmer, K. Feger, Petereit (78. Schillinger), Tsolakis. FSV Hollenbach: Jach; Amon (74. Röckert), Volk, Zeller, Kleinschmidt, Nzuzi (84. Schreiber), Schiffmann, Walz, Hutter (79. Großberndt), Czaker (59. Schmitt), Uygun. Tore: 1:0 Tsolakis (31.), 1:1 Schiffmann (68). Schiedsrichter: Felix Ehing (Engen). Zuschauer: 345.