Ortenau "Waren in allen Belangen überlegen"

(pk/tom). Die Halle war voll, rund 300 Zuschauer waren gekommen. Das Lokalderby nahm dabei einen eindeutigeren Verlauf, als der eine oder andere Beobachter im Vorfeld vielleicht vermutet hatte.

Die Gäste hatten sich durchaus Hoffnungen auf einige überraschende Akzente gemacht. Allerdings – das zeigte sich schnell – waren diese nicht im Ansatz begründet. Basierend auf einer kompakten und motivierten Abwehr, hinter der Torhüter Mathis Lefevre einige Bälle frühzeitig entschärfte, arbeitete sich Ottenheim/Altenheim schnell nach vorne (4:1/Simon Pfliehinger). Das 8:4 (16.) und eine Serie vom 12:8 (27.) bis zum Pausenstand verdeutlichten, dass die Hausherren nicht gewillt waren, von ihrem eingeschlagenen Weg abzuweichen. Wichtig aus SG O/A-Sicht war auch, dass Gästeakteur Alexander Velz durch aggressive Abwehrarbeit und Paraden von Roche schnell der Zahn gezogen wurde. "Der Gegner hat seinen Stil gut und konsequent heruntergespielt. Wir waren diesmal nicht dazu in der Lage, dem entsprechend zu begegnen", stellte Gästetrainer Jürgen Brandstaeter fest.

Eine Zeit lang konnten die Gäste nach dem Seitenwechsel den Rückstand bei sieben Toren "einfrieren", ohne dass die Begegnung eine Wende genommen hätte. Das 20:13 (41.) war eine weitere Wegmarke, die die SG Ottenheim/Altenheim konzentriert passierte. Trainer Michael Schilling sah eine Partie, in der seine Mannschaft ihre Stärken ausspielte. Da der Gegner nicht mehr folgen konnte, wuchs der Vorsprung entsprechend. Über 24:15 (54.) und 27:16 (58.) entstand schließlich ein 29:18-Heimerfolg für die SG Ottenheim/Altenheim. "Wir haben in den vergangenen Wochen die eine oder andere Begegnung absolviert, in denen 45, 50 Minuten gut waren, danach der Tank aber leer war. Heute sind wir gleich konzentriert gestartet, gerade unsere Defensivarbeit hat sich ausgezahlt. Wir waren in allen Belangen überlegen. Was die bisherige Runde betrifft, hatten wir trotz guter Leistungen einige Mal Pech. Diese Saison ist nicht mehr mit der vergangenen vergleichbar. Die Liga hat sich verändert, ist viel kompakter geworden. Einige Mannschaften sind neu dazu gekommen, andere stärker geworden. Vorausplanen geht praktisch nicht, wir müssen diese Saison Spiel für Spiel angehen", so Schilling. "Wir müssen versuchen, so weiterzumachen, weitere Punkte zu holen, wo sich die Chance dazu bietet."