Ortenau "War eigentlich schon fünf nach zwölf"

(tom). Aufgrund einer immensen Steigerung in den zweiten 30 Minuten gelang es Ottenheim – gegen einen allerdings auch stark nachlassenden Kontrahenten – den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen.

Die erste Halbzeit lieferte besorgniserregende Erkenntnisse. Der TuS, aufgrund der jüngsten schweren Verletzungen im Kader nun wieder mit der reaktivierten Stefanie Graf, trat ohne Selbstvertrauen auf. Zwar konnten Rückstände anfänglich immer wieder ausgeglichen werden. Doch im Vorwärtsgang "sind uns immer wieder katastrophale Abspielfehler unterlaufen. Das erinnerte ganz stark an die beiden vergangenen Auswärtsspiele", raufte sich Jochen Baumann vom TuS-Trainerteam die Haare. Die Gäste bauten einen aggressiven 5:1-Sperrriegel auf, nahmen Stefanie Graf auf diese Weise geschickt aus dem Spiel. Hinter geschlossenen Türen krachte es dann in der TuS-Kabine. "Man musste sich schon die Frage stellen, warum wir Trainer unter der Woche sogar noch eine Extraeinheit für die Mannschaft organisieren, wenn dann so etwas dabei herauskommt. Das haben wir dann auch einmal vor Augen gehalten", verriet Baumann.

Nach dem Seitenwechsel herrschten ganz andere Verhältnisse. Ottenheim war nun wesentlich temporeicher und druckvoller unterwegs. Fünf Angriffe wurden in Folge erfolgreich zum 16:15 (36.) abgeschlossen. Allerdings zog sich Donzdorf auch unverständlicherweise stark zurück, war weit weg vom mutigen Auftreten des ersten Abschnitts. Die Ried-Sieben spielte sich, begleitet von einer stark haltenden Carina Geppert im Tor und den Zuschauern, die nun wie ein Mann hinter der Heimmannschaft standen, in einen kleinen Rausch. Doch bis zum 20:20 (49.) blieb die Partie eng. Nach einer Auszeit war der TuS dann im Vorteil, legte zum 24:20 (55.) vor. Nun lief der Ball unter der Regie von Graf wesentlich flüssiger durch die Reihen. "Das verlorene Selbstvertrauen hat sich die Mannschaft nach der Pause wieder zurückgeholt. Es war an der Zeit, nicht nur fünf vor, sondern eigentlich schon nach Zwölf", sagte Baumann offen. Am Ende stand ein hart erkämpfter, aber umso wichtigerer 27:25-Heimsieg. TuS Ottenheim: C. Geppert, Joseph; Rheinberger 1, Makelko 9, Günther, Gehrlein 3, V. Karkossa, P. Karkossa, Hoppen 6, Schnak, Herrmann, Graf 8/5, L. Geppert. FSG Donzdorf/Geislingen: Sperr, Trzaska; Engelmann, Redieck 3, Heidinger 6/3, Godina 8, Klotzbücher 1, Heilig 3/3, Clement 3, Munz 1, Härringer, Hoffer.