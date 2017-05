Ortenau Wangler stellt Streckenrekord auf

Direkt nach dem um 19 Uhr erfolgten Startschuss setzten sich Benouaret und Müller an die Spitze des Feldes. Als sie nach und nach das Tempo erhöhten, war nach gut der Hälfte des Rennens auch der letzte Verfolger abgeschüttelt, so dass sie gemeinsam das Rennen zu Ende laufen konnten. Kurz darauf bogen sie auf die Zielgerade ein und ließen sich beim Hand-in-Hand-Zieleinlauf feiern. Nach Müllers 17:01 Minuten im Vorjahr lief sie so neben der schnellsten je im Rahmen der 5-km-Team-Challenge von einem Team gelaufene Zeit in 16:59 Minuten auch die schnellste Einzelzeit aller bisherigen Veranstaltungen. Gut eine Minute später folgte Joey Winkler in 18:08 Minuten und machte den überzeugenden Teamsieg perfekt.

Um 20 Uhr gingen die Läufer des 10-km-Laufs auf die 2,5-Kilometer lange Strecke. Vier Runden lagen vor Natalie Wangler, Florian Walz, Dominique Schahl, Manuel Geiler und Dieter Hansert, die ihren Lauf für eine gute Standortbestimmung, wenn möglich sogar als Chance auf eine neue Bestzeit, sahen. Nicht mit dem Ziel, eine neue Bestzeit erreichen zu wollen, dafür aber den Streckenrekord knacken zu wollen, ging Wangler erstmals bei der Ortenauer Laufnacht an den Start. Bereits nach zwei Runden war klar, dass sie diesen ohne Probleme schaffen würde. Unterstützt von Jonas Müller, der an seinen 5-Kilometer-Sieg noch 10 Kilometer als Tempomacher dranhängte, erreichte sie das Ziel nach sehr starken 37:42 Minuten. Den alten Streckenrekord, der bis dato bei 38:45 Minuten stand, unterbot sie somit nicht nur, sie pulverisierte ihn!

Auch wenn die Gründe zum Feiern schon jetzt gegeben gewesen wären, setzten die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Rennen befindenden Teamkollegen nochmal einen drauf. Florian Walz, der sich auf der Zielgerade seiner Bäcker-Ausbildung befindet und sich in den vergangenen Wochen daher verstärkt darauf konzentriert hatte, lief nach starken 38:24 Minuten ins Ziel und blieb so nur 13 Sekunden hinter seiner alten Bestzeit aus Berlin. Auch Dominique Schahl verpasste seine alte Bestzeit in 40:35 Minuten nur um knappe 20 Sekunden. Doch kurze Zeit später sollten zwei Bestzeiten deutlich geknackt werden. Manuel Geiler verbesserte sich um eineinhalb Minuten auf 41:04 Minuten, Dieter Hansert um eine Minute auf 42:30 Minuten. Den erfolgreichen Tag komplettierte Werner Kienzler, der bei seinem Wiedereinstieg nach 49:47 Minuten finishte.