Ortenau Walz zweitbester Deutscher

Als erster Läufer der Roadrunners Südbaden stand für Florian Walz mit dem BWM Oslo-Marathon am Samstag, den 16. September eines der ganz großen Herbst-Highlights an. Nachdem der 19-Jährige Gengenbacher in den letzten beiden Jahren schon in München, Salzburg, Berlin und Karlsruhe die Halbmarathon-Distanz in Angriff nahm, sollte der fünfte Start über diese attraktive Strecke in der norwegischen Hauptstadt folgen. Schon morgens wurden die Marathonläufer auf den 21,1-km-Rundkurs geschickt. Um 13.30 Uhr fiel für den größten Teil des Starterfeldes der Startschuss für das REnnen, das der japanischen Dauerstarters Yuki Kawauchi, der beim WM-Marathon in London den neunten Platz belegte, am Ende für sich entschied.

Am Rathaus starteten über 10000 Läufer. Die Strecke führte Richtung Nord-Westen zum Frognerpark, wo die erste größere Steigung bezwungen werden wollte. Trotz der rund 60 Höhenmeter passierte Walz die 5-km-Marke nach 19:47 Minuten und somit deutlich auf Bestzeitkurs liegend. Bei angenehmen Temperaturen und durch etliche Zuschauer und Bands angetrieben, ließ er auch auf den nächsten Kilometern nicht locker. So lag er auch nach der Streckenhälfte an der Promenade und am Hafen vorbei noch voll auf Kurs. Nach 13 Kilometer befanden sich die Läufer das erste Mal in Zielnähe, ehe sie in Richtung Norden um den St. Hanshaugen Park auf Höhe des bekannten Bislett-Stadions geschickt wurde.

Dort musste ein weiterer fordernder Anstieg überwunden werden. Doch nach 17,5 Kilometern und einem Anstieg von 2,5 Kilometern Länge in den Beinen war der schwierigste Teil der Strecke geschafft. Getragen von der herausragenden Stimmung entlang der Strecke, mobilisierte Walz noch einmal seine letzten Kräfte. Mit einem fulminanten Schlusskilometer unterbot er sogar noch die Marke von 1:24 Stunden. So durfte sich der 19-Jährige nach 1:23:50 Stunden über eine Verbesserung seiner Bestzeit um nahezu zwei Minuten freuen. Als 160. aller Läufer und herausragendem zweiten Deutschen belegte er sogar den fünften Plätz von über 100 Finishern in seiner Altersklasse der 18- bis 21-Jährigen.