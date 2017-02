Ortenau Wacker geschlagen

(ps). Oberliga Baden-Württemberg: TSB Schwäbisch Gmünd – HGW Hofweier 36:29 (17:11). Für die Gäste kommt es momentan knüppeldick – und zwar sowohl sportlich als auch personell. Für Luca Barbon ist die Saison wohl beendet. Seine Kreuzbandverletzung, das hat sich nun herausgestellt, resultiert wahrscheinlich aus einer Knieverletzung vom 18. Dezember in der Partie bei der TSG Söfflingen. Timo Spraul zwangen in Schwäbisch Gmünd Probleme mit dem Wurfarm auf die Bank. Auch David Monschein und Sebastian Groh fehlten, sodass der A-Jugendliche Fabian Wildt auf Linksaußen zum ersten Einsatz in der Oberliga kam.