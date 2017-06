Ortenau Vorstoß in die deutsche Spitze

Für die beiden ist es die erste Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft. Allein die Qualifikation zu diesem Wettkampf ist ein großes Ziel, wofür die beiden im letzten Jahr hart trainiert haben. Insgesamt 16 Mannschaften haben diese Hürde geschafft, und sorgten für Spannung bei ihren Auftritten in der DM-Arena. Knapp ging es zu in dieser Disziplin, und teilweise entschieden kleinste Unsicherheiten über die begehrten Plätze unter den Top 10. Eine besondere Herausforderung, auch für das Trainerteam des RSV, das es schaffen musste, die beiden auf ihren späten Start am Abend bestmöglich vorzubereiten. Durch einen vorübergehenden Ausfall der Musikanlage kurz vor dem Start von Maren und Marisa hätte man trotz der mehreren hundert Zuschauer eine Stecknadel fallen hören, als die beiden ihre fünfminütige Kür absolvierten. Trotz ihrer noch jungen Kunstradkarriere, bewiesen sie in dieser Situation jedoch Nervenstärke, und fuhren mit einer fehlerfreien Kür zu einer neuen persönlichen Bestleistung von 53,35 Punkten. Am Ende erreichten sie mit diesem Ergebnis einen sensationellen sechsten Platz und damit auch einen riesigen Erfolg für den RSV Fischerbach. Nach der Siegerehrung wurde dies bis spät in die Nacht gefeiert, und der mitgereiste RSV-Fanklub zeigte, dass dieser Verein nicht nur Sport sondern auch Party kann. Rundum ein gelungenes DM-Wochenende.