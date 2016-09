Ortenau Vorsicht vor Hofstettens Offensive

Durch das Remis gegen Durmersheim verpasste Hausach die Chance einen weiteren großen Schritt nach vorne in der Tabelle zu machen. Im kommenden Kinzigtalderby beim aktuellen Tabellendritten SC Hofstetten, der momentan sieben Punkte auf der Habenseite verbucht, und momentan mit tollen Leistungen für viel Aufsehen und Furore sorgt und somit völlig unerwartet vorne mitmischt, müssen sich die Schulstädter aber mächtig strecken und zudem erheblich steigern müssen, um gegen den Lokalrivalen nicht gänzlich leer auszugehen.

Beim jüngsten Auswärtsauftritt beim Tabellenzweiten SC Offenburg (2:3), in dem man erst in den Schlussminuten den bitteren KO hinnehmen musste, hatte der SC Hofstetten den hochfavorisierten und sehr ambitionierten Gastgeber hart am Rande einer Niederlage, so dass die Heimelf jetzt sicherlich mit breiter Brust in das prestigereiche und immens wichtige Derby gehen kann.

Auch wenn Lokalkämpfe stets ihren eigenen Gesetzen unterliegen, kann man den Gastgebern mit ihrem erfahrenen Coach Martin Leukel, ein ehemaliger Hausacher, dessen Söhne Timo und Raphael als hoffnungsvolle Nachwuchskräfte als besondere Brisanz derzeit beim SVH kicken, mit dem Heimvorteil zumindest eine leichte Favoritenrolle einräumen. Alles in allem stehen die Gäste somit vor einer hohen Auswärtshürde, bei der die Trauben wie immer recht hoch hängen werden. Schwerstarbeit wird dabei einmal mehr auf die aufgrund der vielen Verletzungen neuformierte SVH-Defensive zukommen, um vor allem die beiden überdurchschnittlich starken SC-Goalgetter Sebastian Bauer, der schon viermal in dieser Saison einnetzte, und Routinier Nico Obert, der schon zwei Treffer in dieser Saison bejubeln durfte, auszuschalten.