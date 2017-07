Ortenau Vorsicht vor dem TuS Kinzigtal ist angesagt

Heuer hat das Kellerkind für die Verbandsrunde 2016/2017 wieder einige vielversprechende Spieler zum TuS lotsen können, so dass das anstehende Pokalspiel für die SpVgg Schiltach grundsätzlich nicht einfacher werden wird. Zudem haben Lokalderbys bekanntlich immer ihre eigenen Gesetze, und so wird die Heimmannschaft um Trainer Manuel Riedel natürlich versuchen, dem Gast aus der Nachbarschaft ein Bein zu stellen.

Deshalb muss das Schiltacher Team um ihren Neu-Trainer Kai de Fazio auf dem Sportplatz in Halbmeil trotz der kraftraubenden Spiele beim Heimbach-Pokal am vergangenen Freitag und Samstag von Beginn an hellwach sein und mit großem Engagement und Einsatz in diese erste Begegnung unter Wettkampfbedingungen gehen, um nicht gleich überrascht zu werden.

Ziel für die Spielvereingung aus Schiltach muss es sein, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aufzutreten und der Heimelf die Wege so eng wie möglich zu machen, um selbst das eigene Spiel aufziehen zu können. Dass dies auf dem Halbmeiler Geläuf nicht ganz einfach ist, muss jedem Spieler bewusst sein und so muss auch jeder auf dem Platz mehr als einhundert Prozent geben, um am Ende einen positiven Abschluss zu finden und einen Sieg gegen die TuS Kinzigtal einzufahren.